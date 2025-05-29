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29 мая 2025, 15:39

В Харькове мужчина угрожал бывшей жене гранатой

29 мая 2025, 15:39
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фото: Национальная полиция
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В Харькове правоохранители задержали 70-летнего мужчину, который после конфликта с бывшей женой угрожал ей гранатой. Инцидент произошел в квартире, где пара жила вместе после развода

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время ссоры мужчина нанес женщине телесные повреждения и угрожал взорвать гранату.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли из его рук одну гранату, еще одну нашли в его комнате.

Следователи открыли уголовное производство. Мужчину задержали и сообщили о подозрении.

Напомним, в Хмельницкой области судили мужчину, который избил женщину на глазах у детей.

Ранее на Волыни получил приговор мужчина, жестоко избивший свою жену. Известно, что конфликт между ними произошел из-за ревности. Из-за полученных травм женщина скончалась.

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