фото: Национальная полиция

В Харькове правоохранители задержали 70-летнего мужчину, который после конфликта с бывшей женой угрожал ей гранатой. Инцидент произошел в квартире, где пара жила вместе после развода

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время ссоры мужчина нанес женщине телесные повреждения и угрожал взорвать гранату.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли из его рук одну гранату, еще одну нашли в его комнате.

Следователи открыли уголовное производство. Мужчину задержали и сообщили о подозрении.

Напомним, в Хмельницкой области судили мужчину, который избил женщину на глазах у детей.

Ранее на Волыни получил приговор мужчина, жестоко избивший свою жену. Известно, что конфликт между ними произошел из-за ревности. Из-за полученных травм женщина скончалась.