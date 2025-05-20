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20 травня 2025, 23:55

На Хмельниччині судили чоловіка, який побив жінку на очах в дітей

20 травня 2025, 23:55
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Ілюстративне фото
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На Хмельниччині винесли вирок чоловіку, який вчинив насильство над колишньою дружиною. Свідками цього були діти

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Хмельниччині судили чоловіка, який у п'яному стані побив дружину на очах у дітей. За його словами, жінка не пускала його до будинку, який належить йому. Тому він її вдарив, а до дітей не вчиняв насильницьких дій.

Інцидент стався в лютому 2025 току. Тоді чоловік вчинив домашнє насильство щодо колишньої дружини. Очевидцями стали її четверо дітей, що завдало шкоду їхньому психічному здоров'ю.

Жінка на суді розповіла, що її колишній чоловік тоді прийшов додому в нетверезому стані. Згодом він бив у двері, кричав, що це його хата, хотів битися й ударив її в обличчя. Увесь цей час діти були поруч. Чотирирічна донька навіть просила батька заспокоїтися. Діти тепер налякані та не хочуть з ним спілкуватися.

У результаті суд погодився з вироком суду першої інстанції, який визнав чоловіка винним за частинами 1 і 2 статті 173-2 КУпАП та наклав стягнення у виді громадських робіт на максимальний строк – 50 год.

Нагадаємо, раніше на Волині отримав вирок чоловік, який жорстоко побив свою дружину. Відомо, що конфлікт між ними стався через ревнощі. Через отримані травми жінка померла.

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