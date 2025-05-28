Через атаку російських БпЛА на Харківщині виникли пожежі: є загиблий

фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 28 травня російські окупанти завдали масованих ударів безпілотниками по населених пунктах Чугуївського та Харківського районів. Зафіксовано понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

На жаль, внаслідок атаки загинула 1 людина, ще 7 постраждали, серед них 1 дитина.

Виникли 3 пожежі, найбільша з яких – на території приватного підприємства у селищі Васищеве: горів виробничий цех та складське приміщення площею 1580 кв.м.

На території селища Безлюдівка були влучання на відкритій місцевості, де зайнявся сухостій площею 1000 кв.м.

У селищі Есхар ворожий БпЛА влучив у житлову двоповерхівку, що спричинило пожежу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок удару безпілотниками по Харківщині постраждали 8 мирних мешканців.

Також відомо, що у ніч на 28 травня армія РФ запустила по Україні 94 засоби повітряного нападу — ракети та ударні дрони. Сили ППО знешкодили 71 ворожий БпЛА.