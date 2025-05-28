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28 мая 2025, 10:50

Из-за атаки российских БПЛА на Харьковщине возникли пожары: есть погибший

28 мая 2025, 10:50
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фото: ГСЧС Харьковщины
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В ночь на 28 мая российские оккупанты нанесли массированные удары беспилотниками по населенным пунктам Чугуевского и Харьковского районов. Зафиксировано более 10 попаданий в жилищный сектор и гражданское предприятие

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

К сожалению, в результате атаки погиб 1 человек, еще 7 пострадали, среди них 1 ребенок.

Возникли 3 пожара, самый большой из которых – на территории частного предприятия в поселке Васищево: горел производственный цех и складское помещение площадью 1580 кв.м.

На территории поселка Безлюдовка были попадания на открытой местности, где занялся сухостой площадью 1000 кв.

В поселке Эсхар вражеский БпЛА попал в жилую двухэтажку, возник пожар.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара беспилотниками по Харьковщине пострадали 8 мирных жителей.

Также известно, что в ночь на 28 мая армия РФ запустила по Украине 94 средства воздушного нападения – ракеты и ударные дроны. Силы ПВО обезвредили 71 вражеский БПЛА.

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