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28 травня 2025, 09:56

Слов'янськ атакували чотири "шахеди": пошкоджено ліцей

28 травня 2025, 09:56
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фото: vchasnoua.com
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Вночі у середу, 28 травня, російська армія атакувала Слов'янськ Донецької області ударними безпілотниками типу Shahed

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ударів були пошкоджені різні райони міста, найбільше постраждав педагогічний ліцей.

На щастя, обійшлося без жерт серед цивільного населення.

Нагадаємо, вчора, 27 травня, внаслідок ворожих обстрілів Донецької області поранення дістали восьмеро мирних мешканців.

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війна Слов`янськ атака російська армія Shahed ліцей дрони
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