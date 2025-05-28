Масовані обстріли Донеччини: окупанти поранили 8 мирних жителів
Вчора, 27 травня, внаслідок ворожих обстрілів Донецької області поранення дістали восьмеро мирних мешканців
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За наявною інформацією, минулої доби росіяни поранили цивільних у Покровську, Слов'янську, Нововодяному та Зарічному.
За офіційними даними, загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 225 загиблих і 7 190 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, минулої доби через російські удари по Херсонщині постраждали 13 мирних мешканців.
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