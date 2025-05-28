Росія атакувала Україну ракетами та ударними БпЛА: як відпрацювала ППО
У ніч на 28 травня армія РФ запустила по Україні 94 засоби повітряного нападу — ракети та ударні дрони. Сили ППО знешкодили 71 ворожий БпЛА
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Відомо, що РФ спрямувала на Україну:
- 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської, Воронезької областей — РФ та з ТОТ Криму;
- 88 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни. 34 — збито вогневими засобами ураження, 37 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки було зафіксовано влучання у восьми локаціях.
Нагадаємо, вночі 28 травня військові моряки збили 16 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136".
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