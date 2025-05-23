Росіяни вбили 3 і поранили 4 жителів Донеччини

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За оперативними даними, вчора росіяни вбили людей у Костянтинівці, Покровську і Райгородку. Через ворожі обстріли ще четверо осіб дістали поранення.

Загальна кількість жертв РФ на Донеччині (3 218 загиблих і 7 161 постраждалий) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора росіяни обстріляли місто Костянтинівка та селище Райгородок Краматорського району. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє цивільних, ще дві людини дістали поранення.