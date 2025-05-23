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23 травня 2025, 10:00

Росіяни вбили 3 і поранили 4 жителів Донеччини

23 травня 2025, 10:00
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Минулої доби, 22 травня, російська армія вбила трьох мешканців Донецької області. Також четверо цивільних зазнали поранень

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За оперативними даними, вчора росіяни вбили людей у Костянтинівці, Покровську і Райгородку. Через ворожі обстріли ще четверо осіб дістали поранення.

Загальна кількість жертв РФ на Донеччині (3 218 загиблих і 7 161 постраждалий) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора росіяни обстріляли місто Костянтинівка та селище Райгородок Краматорського району. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє цивільних, ще дві людини дістали поранення.

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