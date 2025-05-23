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У п'ятницю, 23 травня, російські війська завдали дронового удару по Дніпровському району міста Херсон

Про це повідомляє Херсонська ОДА, передає RegioNews.

Зазначається, що в результаті атаки постраждав 46-річний чоловік, який на момент вибуху перебував у будівлі.

Потерпілий отримав вибухову травму, а також уламкові поранення грудної клітини та нижньої кінцівки. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Медики надають необхідну допомогу, стан чоловіка уточнюється.

Влада закликає громадян бути максимально обережними, перебувати в укриттях під час повітряних тривог та не ігнорувати сигнали небезпеки.

Нагадаємо, впродовж 22 травня під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 43 населені пункти Херсонської області. Загинули три людини, ще 6 поранені.