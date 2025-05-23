фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 23 травня, російські війська атакували ударними дронами селище Печеніги Чугуївського району. Через ворожі обстріли постраждав мирний мешканець

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, окупанти вдарили по Печенігам близько 04:00. Внаслідок атаки РФ виникли пожежі, пошкоджені будівлі та майно цивільних підприємств. Попередньо, для обстрілу загарбники використали БпЛА "Герань-2".

"66-річний охоронець одного з підприємств, що було під ударом, отримав поранення та гострий шок. Його госпіталізували до лікарні", — йдеться в повідомленні.

За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, вночі 23 травня РФ здійснила масовану атаку БпЛА на Полтавську область. На місцях "прильотів" виникли пожежі, є руйнування. Постраждала одна людина.