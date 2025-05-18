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18 мая 2025, 13:22

В Харькове мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК: полиция выясняет обстоятельства смерти

18 мая 2025, 13:22
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Трагическое событие произошло 12 мая в Харькове в одном из ТЦК и СП. Следователи открыли уголовное производство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

По предварительным данным, 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. Эксперты при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили, кроме травм, полученных в результате падения с высоты.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

"Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Харькове работник ТЦК избил учителя "Защиты Отечества", который имел бронь.

Избиение педагога сотрудником ТЦК и СП расследуется как "хулиганство".

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