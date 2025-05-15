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На Волині затримали чоловіка, який погрожував представникам ТЦК зі зброєю. Тепер його будуть судити

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

До суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним жителем Луцька хуліганства із застосуванням зброї.

За даними правоохоронців, вдень 15 березня у Луцьку чоловік чинив опір працівникам ТЦК. Коли вони попросили його документи для перевірки даних, він почав сваритися, а потім — дістав травматичний пістолет та, привівши його в бойову готовність, із погрозами почав спрямовувати ствол в їхній бік, а тоді здійснив постріл вгору.

Чоловік також намагався втекти, коли зупиняв проїжджаючі автомобілі та погрожував їм зброєю. У нього вилучили травматичний пістолет марки ПМ-РФ, а на місці події – гільзу.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, в якого стався конфлікт з ТЦК. Він здійснив один постріл в бік військовослужбовця та втік. Тепер йому повідомили про підозру, і йому загрожує до семи років позбавлення волі.