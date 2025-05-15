13:35  14 травня
У Києві школярка випала з вікна третього поверху
13:05  14 травня
У Білій Церкві п'яний чоловік пограбував 10-річного хлопчика
12:39  14 травня
У туристичному селі на Закарпатті оголосили карантин через спалах гепатиту А
UA | RU
UA | RU
15 травня 2025, 00:45

На Волині чоловік посварився з ТЦК та почав стріляти

15 травня 2025, 00:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Волині затримали чоловіка, який погрожував представникам ТЦК зі зброєю. Тепер його будуть судити

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

До суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним жителем Луцька хуліганства із застосуванням зброї.

За даними правоохоронців, вдень 15 березня у Луцьку чоловік чинив опір працівникам ТЦК. Коли вони попросили його документи для перевірки даних, він почав сваритися, а потім — дістав травматичний пістолет та, привівши його в бойову готовність, із погрозами почав спрямовувати ствол в їхній бік, а тоді здійснив постріл вгору.

Чоловік також намагався втекти, коли зупиняв проїжджаючі автомобілі та погрожував їм зброєю. У нього вилучили травматичний пістолет марки ПМ-РФ, а на місці події – гільзу.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, в якого стався конфлікт з ТЦК. Він здійснив один постріл в бік військовослужбовця та втік. Тепер йому повідомили про підозру, і йому загрожує до семи років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК
У Харкові працівник ТЦК побив вчителя "Захисту Вітчизни", який мав бронь: деталі скандалу
13 травня 2025, 16:11
У Чернігові чоловік із ножем погрожував військовим ТЦК
09 травня 2025, 13:29
Спроба втечі з ТЦК у Хмельницькому: чоловік вистрибнув із вікна
07 травня 2025, 15:05
Всі новини »
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
На Херсонщині жінка підірвалася на російській протипіхотній міні
15 травня 2025, 00:55
Мобілізований смикнув за кермо: в Києві сталась ДТП з авто ТЦК
15 травня 2025, 00:15
Сам не поїде: Путін затвердив список делегації РФ на переговори у Стамбулі
14 травня 2025, 23:45
Росіяни атакували Харківщину безпілотниками: двоє літніх людей отримали поранення
14 травня 2025, 22:45
У ЗМІ розкрили, хто поїде на переговори до Туреччини від України
14 травня 2025, 22:35
"Зливав" геолокації військових шпиталів: на Полтавщині затримали коригувальника РФ
14 травня 2025, 22:15
На Рівненщині 13-річна дівчинка скоїла самогубство
14 травня 2025, 21:35
"Україна готова до буль-яких форматів": Зеленський зробив заяву щодо переговорів з РФ у Туреччині
14 травня 2025, 20:45
На Житомирщині водійка збила пенсіонерку
14 травня 2025, 20:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Ганна Маляр
Всі блоги »