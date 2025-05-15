На Волині чоловік посварився з ТЦК та почав стріляти
На Волині затримали чоловіка, який погрожував представникам ТЦК зі зброєю. Тепер його будуть судити
Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.
До суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним жителем Луцька хуліганства із застосуванням зброї.
За даними правоохоронців, вдень 15 березня у Луцьку чоловік чинив опір працівникам ТЦК. Коли вони попросили його документи для перевірки даних, він почав сваритися, а потім — дістав травматичний пістолет та, привівши його в бойову готовність, із погрозами почав спрямовувати ствол в їхній бік, а тоді здійснив постріл вгору.
Чоловік також намагався втекти, коли зупиняв проїжджаючі автомобілі та погрожував їм зброєю. У нього вилучили травматичний пістолет марки ПМ-РФ, а на місці події – гільзу.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка, в якого стався конфлікт з ТЦК. Він здійснив один постріл в бік військовослужбовця та втік. Тепер йому повідомили про підозру, і йому загрожує до семи років позбавлення волі.