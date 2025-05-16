За хабар – до суду: на Прикарпатті чоловік хотів уникнути військового обліку

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Прокурори Івано-Франківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 50-річного жителя міста Бурштин. Його обвинувачують у пропозиції неправомірної вигоди службовій особі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що у квітні 2025 року під час перевірки документів у Рогатинській громаді чоловік запропонував хабар працівнику поліції, який спільно з представниками Івано-Франківського РТЦК та СП виконував службові обов'язки з контролю за дотриманням правил військового обліку.

З метою уникнути постановки на військовий облік чоловік запропонував правоохоронцю 1 000 гривень і 200 євро.

Попри попередження про кримінальну відповідальність за подібні дії, він поклав гроші до кишені поліцейського. Службовець одразу повідомив про цей факт до правоохоронних органів.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть працівницю правоохоронних органів, яка за 3000 доларів пропонувала чоловікам безперешкодно виїхати за кордон.