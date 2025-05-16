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16 мая 2025, 17:40

На Харьковщине женщина обворовала знакомого во время застолья

16 мая 2025, 17:40
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фото: из открытых источников
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В Чугуевском районе Харьковской области полицейские разоблачили женщину, обворовавшую своего знакомого во время совместного употребления алкогольных напитков

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что к стражам порядка обратился местный житель, который сообщил об исчезновении мобильного телефона.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что к преступлению может быть причастна его знакомая, пригласившая его к себе домой.

Во время застолья женщина похитила у мужчины телефон, а затем продала его. Полицейские установили личность покупателя, изъяли похищенный мобильный и вернули его владельцу.

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении. Ей светит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области 44-летний мужчина на детской площадке силой отобрал мобильный телефон у 10-летнего ребенка и скрылся.

Ранее в Днепре пациент ограбил соседа по палате. Мужчина вырвал телефон из рук владельца и скрылся.

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