У Білій Церкві п'яний чоловік пограбував 10-річного хлопчика

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У місті Біла Церква Київської області 44-річний чоловік на дитячому майданчику силою відібрав мобільний телефон у 10-річної дитини та втік

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що потерпілий звернувся по допомогу до дорослого, який викликав поліцію.

Завдяки орієнтуванню зловмисника вдалося знайти вже за годину — він був у стані алкогольного сп'яніння.

Викрадений телефон чоловік встиг продати, але слідчі знайшли гаджет і повернули його дитині.

Зловмисника затримали. Відомо, що він раніше був судимий за майнові злочини та незаконне зберігання наркотиків.

Фігуранту оголошено підозру.

Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.



Нагадаємо, у Дніпрі пацієнт пограбував сусіда по палаті. Чоловік вирвав телефон із рук власника та втік.