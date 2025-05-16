На Житомирщині поліція викрила двох юнаків, які катували людей

фото: з відкритих джерел

Слідчі поліції повідомили про підозру у катуванні двом мешканцям Коростишева, віком 18 та 19 років. За даними слідства, вони причетні до побиття, приниження та зйомки на відео страждань потерпілих

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інформація про протиправні дії з'явилася у соцмережах. Після цього правоохоронці розпочали розслідування та встановили як потерпілих, так і нападників.

За даними слідства, у квітні зловмисники спершу побили 48-річного чоловіка біля місцевого супермаркету, а також намагалися напасти на його сина. Сцени побиття знімали на мобільний телефон для подальшого поширення у соцмережах.

За кілька днів ті ж особи напали на ту саму родину поблизу лікарні, знову застосувавши силу до сина потерпілого.

Крім того, 11 травня в центрі міста вони побили 35-річного чоловіка, також зафіксувавши побиття на відео.

Попри серйозні травми, жоден із потерпілих одразу до поліції не звернувся.

Слідчі кваліфікували дії фігурантів за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України (Катування).

14 травня юнакам повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Правоохоронці продовжують слідчі дії та закликають громадян, які могли постраждати або стати свідками дій фігурантів, звертатися до поліції.

Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині судитимуть трьох чоловіків, які викрали та катували односельця.