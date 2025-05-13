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13 мая 2025, 16:11

В Харькове работник ТЦК избил учителя "Защиты Отечества", который имел бронь: детали скандала

13 мая 2025, 16:11
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фото: Игорь Терехов
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На днях в Харькове работник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки избил мужчину возле автомата с водой во время проверки документов. Пострадавший оказался забронированным учителем истории, прав человека и "Защиты Отечества"

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Городской голова подчеркнул, что педагог вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии. В то же время, это не спасло его от избиения.

"Пострадавший — наш харьковчанин. Учитель истории, прав человека и "Защиты Отечества". Классный руководитель 8 класса. Мужчина, который имел законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Все это зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликт и не сопротивлялся", — подчеркнул мэр.

Игорь Терехов отметил, что в ТЦК и СП "работают многие достойные люди, которые искренне служат Украине". Однако подобные инциденты "бьют по доверию к государству и обесценивают подвиг настоящих защитников". Такие скандалы играют в пользу врага и раскалывают общество изнутри.

Мэр Харькова официально обратился к руководству всех правоохранительных органов с просьбой провести полное расследование и наказать виновного.

"Это уже не просто очередной инцидент — это принципиальный вопрос справедливости, который особенно важен в условиях войны, когда каждый носящий форму должен быть примером чести, а не наоборот.

Мы строим демократическое государство, в котором каждый — учитель, военный, медик или кто-либо другой — имеет право на защиту и достойное отношение", — подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, в одном из районов Харькова работник ТЦК и СП избивал мужчину прямо во время проверки документов.

Ранее в Харьковском областном ТЦК и СП заявили, что военнослужащий бил местного жителя, поскольку последний спровоцировал его во время проведения мероприятий по оповещению.

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