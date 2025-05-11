Скандал у Харкові: працівник ТЦК бив чоловіка прямо під час перевірки документів

скріншот із відео

Інцидент трапився в одному з районів Харкова. Працівник ТЦК та СП бив харків'янина під час перевірки документів

Відповідний відеоролик шириться в соціальних мережах, передає RegioNews.

На відео видно, як один із п'яти працівників ТЦК та СП оглядається на всі боки, а потім завдає серію ударів по тулубу та в область живота місцевого жителя. Молодик просто стояв собі спокійно біля автомата з водою, і, ймовірно, цього не очікував.

Водночас колеги працівника ТЦК, який бив харків'янина, ніяк на це не реагували і не зупинили правопорушника.

Офіційних коментарів від правоохоронних органів або представників ТЦК наразі немає.

Нагадаємо, днями у Харкові працівники ТЦК повалили чоловіка на землю та били.

Раніше у Харкові люди у військовій формі влаштували на вулиці стрілянину і били чоловіка ногами. Також під час зутички з ТЦК 16-річний підліток отримав опік очей.

Також повідомлялося, що в березні в Харкові працівники ТЦК збили велосипедиста і влаштували за ним гонитву.