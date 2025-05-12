Спровокував військовослужбовця: у ТЦК прокоментували побиття молодика в Харкові

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Внаслідок провокації військовослужбовець Харківського обласного ТЦК та СП побив жителя Харкова під час проведення заходів з оповіщення. Триває службове розслідування

Про це повідомляє Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає RegioNews.

За попередніми даними, конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина. Водночас керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК та СП засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистояння.

Військові запевнили, що за цим фактом вже призначили службове розслідування.

"За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності. Наголошуємо: будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими", – йдеться в повідомленні Харківського ОТЦК та СП.

Нагадаємо, в одному з районів Харкова працівник ТЦК та СП бив чоловіка прямо під час перевірки документів.

Раніше у Харкові люди у військовій формі, ймовірно, представники ТЦК, влаштували на вулиці стрілянину і били чоловіка ногами.