Працівник ТЦК на Житомирщині, який назвав себе "людоловом", записав нове відеозвернення

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Військовослужбовця ТЦК, ймовірно, змусили проситися про переведення в загін ППО після публікації ролика, в якому він назвав себе "людоловом"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Рубікон.

"Вони (начальство) до моїх роликів не мають відношення... Можливо, від мене буде більше користі в мобільно-вогневій групі", - йдеться у ролику.

Нагадаємо, раніше у мережі поширили відео, на якому співробітник ТЦК жартома називає себе "людоловом", який приїхав на ставок у Житомирській області у пошуках "добровольців".

Як повідомлялось, на Житомирщині рецидивіст тероризував пораненого захисника.