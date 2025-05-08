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08 травня 2025, 13:12

"Добровільна мобілізація" у Харкові: працівники ТЦК повалили чоловіка на землю та били

08 травня 2025, 13:12
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Харкові на вулиці Манойло, неподалік торговельного центру "Барабашова", стався інцидент за участі представників територіального центру комплектування (ТЦК) та поліції

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Зазначається, що військові разом із поліцейськими зупинили чоловіка для перевірки документів. За словами очевидців, він відмовився їх пред'явити.

Після цього силовики застосували фізичну силу — чоловіка повалили на землю, а також били по голові.

Відео з місця події активно поширюється у соцмережах. На ньому видно, як затриманого утримують на землі й заламують руки зі словами: "Тебе ж просили по-людськи, ти не захотів".

Офіційних коментарів від правоохоронних органів або представників ТЦК наразі немає.

Нагадаємо, 7 травня у одному з ТЦК на Хмельниччині військовозобов'язаний, який проходив медичну комісію, спробував утекти, вистрибнувши з вікна другого поверху під час очікування рішення комісії.

Раніше повідомлялося, що в березні в Харкові працівники ТЦК збили велосипедиста і влаштували за ним погоню.

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