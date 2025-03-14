У Харкові люди у військовій формі влаштували на вулиці стрілянину і били чоловіка ногами,– ЗМІ
Інцидент стався у Харкові. Його учасниками стали цивільні та люди у військові формі, схожі на працівників ТЦК
Відповідний відеоролик поширюється в соцмережах, передає RegioNews.
На відеозаписі видно, як одягнені у військову форму люди, ховаючи обличчя за балаклавами, стріляють із пістолета і б'ють ногами чоловіка, який лежить на землі.
Невідомі особи у формі також почали словесні сутички і штовханину з перехожими, які почали знімати інцидент на відео. Згодом люди, схожі на працівників ТЦК, розійшлися.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі водій Tesla "покатав" на капоті працівника ТЦК.
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