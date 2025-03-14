У Харкові люди у військовій формі влаштували на вулиці стрілянину і били чоловіка ногами,– ЗМІ

скріншот із відео

Інцидент стався у Харкові. Його учасниками стали цивільні та люди у військові формі, схожі на працівників ТЦК

Відповідний відеоролик поширюється в соцмережах, передає RegioNews.

На відеозаписі видно, як одягнені у військову форму люди, ховаючи обличчя за балаклавами, стріляють із пістолета і б'ють ногами чоловіка, який лежить на землі.

Невідомі особи у формі також почали словесні сутички і штовханину з перехожими, які почали знімати інцидент на відео. Згодом люди, схожі на працівників ТЦК, розійшлися.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі водій Tesla "покатав" на капоті працівника ТЦК.