Фото: Нацполіція

У Харкові підліток повідомив правоохоронцям, що отримав опік очей. За його словами, це сталось через суперечку з ТЦК

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернувся 16-річний підліток. Він повідомив, що під час конфлікту з ТЦК він отримав хімічний опік очей.

Наразі невідомо, що саме сталось і які причини сутички. У поліції зазначили, що вже проводять перевірку. Що стосується стану підлітка, то він відмовився від госпіталізації.

Нагадаємо, також сьогодні стало відомо, що на Полтавщині чоловік порізав собі вени, щоб уникнути мобілізації. Відомо, що чоловіка госпіталізували та надають йому допомогу.