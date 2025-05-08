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08 травня 2025, 20:05

У сім'ї ексначальника Харківського ТЦК знайшли елітні авто на 5 млн грн: що з ними буде

08 травня 2025, 20:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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За ініціативи Державного бюро розслідувань у родини колишнього керівника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки можуть конфіскувати люксові автомобілі. Правоохоронці викрили факти необґрунтованого збагачення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

На підставі зібраних ДБР матеріалів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про цивільну конфіскацію активів на суму 4 млн 850 тисяч гривень, які перебували в користуванні родини посадовця.

"Йдеться про автомобілі BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску), які у 2023–2024 роках набули у приватну власність близькі особи посадовця. У період набуття цих авто чоловік обіймав посади начальника районного ТЦК та СП та виконувача обов’язків начальника обласного ТЦК та СП", – пояснили в ДБР.

Правоохоронці проаналізували офіційні доходи військовослужбовця та його родини і встановили, що придбання цих авто коштом легальних джерел є економічно необґрунтованим.

Суд наклав арешт на рухоме й нерухоме майно відповідачів. Наразі триває розгляд справи.

Нагадаємо, прокуратура вимагає конфіскувати у заступника голови ТЦК Полтавщини квартиру, записану на його матір.

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суд ДБР арешт майно Харків авто конфіскація ТЦК незаконне збагачення
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