У Харкові працівники ТЦК збили велосипедиста і влаштували за ним погоню

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-спільноту Харьков Life Харків.

Зазначається, що подія трапилась у неділю, 16 березня.

"Вчора біля Горизонту бусик гнався за чоловіком на велику, той потрапив прямо їм під колеса", - йдеться у повідомленні.

Велосипедист втік у невідомому напрямку.

Нагадаємо, в Харкові працівник ТЦК розбив вікно в авто і розпилив газовий балончик у бік водія.