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11 мая 2025, 17:15

Скандал в Харькове: работник ТЦК избивал мужчину прямо во время проверки документов

11 мая 2025, 17:15
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скриншот с видео
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Инцидент произошел в одном из районов Харькова. Работник ТЦК и СП избивал харьковчанина во время проверки документов

Ответный видеоролик распространяется в социальных сетях, передает RegioNews.

На видео видно, как один из пяти работников ТЦК и СП осматривается по сторонам, а затем наносит серию ударов по туловищу и в область живота местного жителя. Молодой человек просто стоял спокойно возле автомата с водой, и, вероятно, этого не ожидал.

В то же время коллеги работника ТЦК, избивавшего харьковчанина, никак на это не реагировали и не остановили правонарушителя.

Официальных комментариев от правоохранительных органов или представителей ТЦК нет.

Напомним, на днях в Харькове работники ТЦК повалили мужчину на землю и избивали.

Ранее в Харькове люди в военной форме устроили на улице стрельбу и избивали мужчину ногами. Также во время столкновения с ТЦК 16-летний подросток получил ожог глаз.

Также сообщалось, что в марте в Харькове работники ТЦК сбили велосипедиста и устроили за ним погоню.

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