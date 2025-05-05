Харківщина під обстрілами: постраждали 9 мирних жителів, серед них – діти
Протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали Харківську область, завдавши ударів по щонайменше семи населених пунктах
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожих атак постраждали дев'ятеро мирних жителів, серед них — двоє дітей.
Найбільше постраждали:
- м. Золочів, де поранено 4 особи, включно з двома дітьми;
- м. Куп'янськ — 2 постраждалих;
- с. Циркуни — 3 постраждалих.
Окупанти застосували широкий арсенал зброї: 9 керованих авіабомб (КАБ), 3 дрони-камікадзе типу "шахед", 1 БпЛА типу "Герань-2".
Внаслідок обстрілів зазнала руйнувань цивільна інфраструктура в кількох районах області:
- У Богодухівському районі знищено приватний будинок, ще 18 пошкоджено, знищено господарчі споруди, енергомережі та три автомобілі.
- В Ізюмському районі пошкоджено адмінбудівлі, навчальний заклад, поштове відділення, склади, 3 багатоповерхівки та 8 приватних домоволодінь.
- У Куп'янському районі пошкоджено 5 будинків, 4 господарчі споруди та автомобіль.
- У Харківському районі обстріли пошкодили 10 приватних будинків та низку господарчих будівель.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська тероризували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали семеро мирних жителів, одна людина загинула.
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