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05 травня 2025, 08:00

Росіяни вбили мешканця Херсонщини, постраждали 7 цивільних

05 травня 2025, 08:00
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби російські війська тероризували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали семеро мирних жителів, одна людина загинула

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Берислав, Бургунка, Микільське, Понятівка, Козацьке, Веселе, Черешеньки, Станіслав, Інгулець, Одрадокам'янка, Тягинка, Ольгівка, Олександрівка, Новорайськ, Дудчани, Зміївка, Гаврилівка, Дар'ївка, Саблуківка, Високе, Придніпровське, Антонівка, Білозерка, Садове, Велетенське, Дніпровське, Зарічне, Іванівка, Кізомис, Милове, Михайлівка, Новоберислав, Понятівка, Республіканець, Софіївка, Тягинка та Червоний Маяк.

Окрім того, вчора окупанти здійснили ракетний удар балістикою по Херсонському району.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Росіяни били по критичній, соціальній, сільськогосподарській інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та чотири приватні будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Нагадаємо, 4 травня війська РФ скинули на Запорізьку область сім КАБів. Поранення дістали двоє цивільних.

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РФ війна Херсонська ОДА обстріли окупанти жертва Херсонська область постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
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