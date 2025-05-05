Росіяни вбили мешканця Херсонщини, постраждали 7 цивільних

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Берислав, Бургунка, Микільське, Понятівка, Козацьке, Веселе, Черешеньки, Станіслав, Інгулець, Одрадокам'янка, Тягинка, Ольгівка, Олександрівка, Новорайськ, Дудчани, Зміївка, Гаврилівка, Дар'ївка, Саблуківка, Високе, Придніпровське, Антонівка, Білозерка, Садове, Велетенське, Дніпровське, Зарічне, Іванівка, Кізомис, Милове, Михайлівка, Новоберислав, Понятівка, Республіканець, Софіївка, Тягинка та Червоний Маяк.

Окрім того, вчора окупанти здійснили ракетний удар балістикою по Херсонському району.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Росіяни били по критичній, соціальній, сільськогосподарській інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та чотири приватні будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Нагадаємо, 4 травня війська РФ скинули на Запорізьку область сім КАБів. Поранення дістали двоє цивільних.