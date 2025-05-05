Окупанти били по Нікопольщині дронами-камікадзе та важкою артилерією: працювала ППО

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вночі та вранці війська РФ атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині з різних видів озброєння. В регіоні успішно працювала ППО

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, загарбники застосовували РСЗВ "Град", важку артилерію та дрони-камікадзе.

"Потерпали Марганецька, Мирівська, Покровська громади та сам Нікополь. Зайнялися гараж та легковик. Загиблих і постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Сергій Лисак додав, що цієї ночі підрозділи ПвК "Схід" збили на Дніпропетровщині два ворожі безпілотники.

Нагадаємо, 4 травня російські окупанти атакували КАБом Новопавлівську громаду Синельниківського району. Внаслідок авіаудару загинув мирний житель.