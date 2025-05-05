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05 травня 2025, 08:32

На Сумщині за добу – майже 100 обстрілів, є загиблий і поранені

05 травня 2025, 08:32
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фото: Новинарня
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Протягом доби Сумська область опинилася під інтенсивним вогнем російської армії. Ворог здійснив майже 100 обстрілів по 28 населених пунктах у 12 громадах регіону

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атак загинув мирний житель Великописарівської громади, ще троє людей зазнали поранень у Білопільській громаді.

Найбільше ворожих ударів зафіксовано в Сумському, Шосткинському та Конотопському районах. Агресор масово застосовував керовані авіабомби (близько 20 ударів), FPV-дрони (майже 20 атак) і скидання ВОГ із безпілотників (20 випадків).

Пошкодження цивільної інфраструктури:

  • у Великописарівській громаді – приватний будинок;
  • у Білопільській – 9 домогосподарств, об’єкти інфраструктури, 5 автівок;
  • у Конотопській – нежитлові будівлі;
  • у Ворожбянській – приміщення харчового підприємства.

Повітряна тривога в області тривала понад 12 годин.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали удару по Конотопу в Сумській області, застосувавши понад десяток "шахедів" та дві балістичні ракети. Обійшлося без потсраждалих.

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