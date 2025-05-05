Російські війська поранили 10 жителів Донеччини

фото: Вадим Філашкін

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"За 4 травня росіяни поранили 10 жителів Донеччини: 5 у Покровську, 3 у Дружківці і 2 у Зарічному", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, від початку війни РФ вбила понад три тисячі та поранила понад сім тисяч мирних жителів (без урахування Маріуполя та Волновахи).

Нагадаємо, внаслідок ударів росіян по Донецькій області у неділю, 4 травня, поранень зазнали шестеро людей.