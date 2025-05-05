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05 мая 2025, 09:35

Харьковщина под обстрелами: пострадали 9 мирных жителей, среди них – дети

05 мая 2025, 09:35
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фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки российские войска массированно обстреливали Харьковскую область, нанеся удары по минимум семи населенным пунктам

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак пострадали девять мирных жителей, среди них двое детей.

Больше всего пострадали:

  • м. Золочев, где ранены 4 человека, включая двух детей;
  • м. Купянск – 2 пострадавших;
  • с. Циркуны – 3 пострадавших.

Оккупанты применили широкий арсенал оружия: 9 управляемых авиабомб (КАБ), 3 дрона-камикадзе типа "шахед", 1 БпЛА типа "Герань-2".

В результате обстрелов потерпела разрушение гражданская инфраструктура в нескольких районах области:

  • В Богодуховском районе уничтожен частный дом, еще 18 повреждены, уничтожены хозяйственные постройки, энергосети и три автомобиля.
  • В Изюмском районе повреждены админздания, учебное заведение, почтовое отделение, склады, 3 многоэтажки и 8 частных домовладений.
  • В Купянском районе повреждены 5 домов, 4 хозяйственные постройки и автомобиль.
  • В Харьковском районе обстрелы повредили 10 частных домов и ряд хозяйственных построек.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска терроризировали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали семь мирных жителей , один человек погиб.

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