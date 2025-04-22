Росіяни атакували Харків "шахедами": є влучання і постраждалі
Російські загарбники здійснили масовану атаку ударними дронами типу "шахед" на Харків
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, ворог завдав по місту щонайменше 12 ударів.
Відомо про влучання в Салтівському, Новобаварському, Київському та Шевченківському районах міста.
За попередніми даними, постраждали 7 людей.
Окрім того, в Харкові після атаки БПЛА виникли пожежі.
На місці події працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, за кілька годин перед цим російська авіація завдала потужного удару по місту Куп’янськ, у результаті якого постраждали мирні мешканці.
Також 22 квітня російська армія нанесла потужний удар керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки по житловому сектору та інфраструктурі є загиблі та поранені серед мирного населення.