11:19  22 квітня
В Одесі працівника ТЦК судитимуть за хуліганство
09:49  22 квітня
В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода цього тижня
07:05  22 квітня
У Білій Церкві втопилася 15-річна дівчина
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2025, 14:47

Росіяни атакували Харків "шахедами": є влучання і постраждалі

22 квітня 2025, 14:47
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російські загарбники здійснили масовану атаку ударними дронами типу "шахед" на Харків

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, ворог завдав по місту щонайменше 12 ударів.

Відомо про влучання в Салтівському, Новобаварському, Київському та Шевченківському районах міста.

За попередніми даними, постраждали 7 людей.

Окрім того, в Харкові після атаки БПЛА виникли пожежі.

На місці події працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, за кілька годин перед цим російська авіація завдала потужного удару по місту Куп’янськ, у результаті якого постраждали мирні мешканці.

Також 22 квітня російська армія нанесла потужний удар керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки по житловому сектору та інфраструктурі є загиблі та поранені серед мирного населення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа вибух Харків атака шахед цивільні
У Херсоні ворожий дрон атакував ритуальну процесію на території лікарні
22 квітня 2025, 14:22
Росія вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі: загинула жінка
22 квітня 2025, 12:42
На Харківщині окупанти обстріляли прифронтове село: є поранені
22 квітня 2025, 11:07
Всі новини »
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
У Харкові судитимуть дезертира, який організовував втечу чоловіків за кордон
22 квітня 2025, 16:39
Удар ФАБом по багатоповерхівці: у Запоріжжі знову збільшилась кількість поранених
22 квітня 2025, 16:35
Суд відправив заступника мера Києва Прокопіва під цілодобовий домашній арешт
22 квітня 2025, 16:15
На Одещині діти намагались підірвати під’їзд багатоповерхівки
22 квітня 2025, 15:55
СБУ викрила чергове мільйоне розкрадання бюджету на Подільському мосту в Києві
22 квітня 2025, 15:54
Масований обстріл Харкова: рятувальники загасили пожежі, вже 8 постраждалих
22 квітня 2025, 15:50
Бійка зі смертельним фіналом: на Житомирщині чоловік убив односельця
22 квітня 2025, 15:46
У "Дії" запускають заміну техпаспорта онлайн: стартує тестування
22 квітня 2025, 15:33
Авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 23
22 квітня 2025, 15:25
На Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною прикордонники затримали двох чоловіків, які їхали "до дівчат на Паску"
22 квітня 2025, 15:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »