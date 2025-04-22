Росіяни атакували Харків "шахедами": є влучання і постраждалі

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, ворог завдав по місту щонайменше 12 ударів.

Відомо про влучання в Салтівському, Новобаварському, Київському та Шевченківському районах міста.

За попередніми даними, постраждали 7 людей.

Окрім того, в Харкові після атаки БПЛА виникли пожежі.

На місці події працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, за кілька годин перед цим російська авіація завдала потужного удару по місту Куп’янськ, у результаті якого постраждали мирні мешканці.

Також 22 квітня російська армія нанесла потужний удар керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки по житловому сектору та інфраструктурі є загиблі та поранені серед мирного населення.