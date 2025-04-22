На Харківщині окупанти обстріляли прифронтове село: є поранені

фото: ДСНС Харківщини

Вчора увечері та сьогодні зранку ворожа авіація завдала серію ударів по прифронтовому селу Гороховатка, що в Ізюмському районі Харківщини

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

Зазначається, окупанти скинули кілька керованих бомб на житлові будинки, спричинивши пожежі в п'яти приватних домоволодіннях. У результаті ударів постраждали конструктивні елементи чотирьох будинків, а також господарча споруда і гараж на площі 400 квадратних метрів.

Поранення отримали двоє цивільних: жінка 1977 року народження і чоловік 1970 року народження. Медики ДСНС надали їм першу медичну допомогу.

Крім того, пошкоджень зазнали ще одинадцять житлових будинків та три торговельні заклади.

Нагадаємо, 21 квітня росіяни обстріляли з артилерії Куп'янськ. Влучили по приватному сектору: 58-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес.

Також у понеділок ввечері в селі Івашки Богодухівського району ворожий FPV-дрон поцілив у 24-річного молодика, який їхав на скутері. Він загинув на місці.