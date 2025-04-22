Запоріжжя після удару КАБами: є жертва, понад два десятки поранених, серед них – діти

фото: ДСНС Запоріжжя

У вівторок, 22 квітня, російська армія нанесла потужний удар керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки по житловому сектору та інфраструктурі є загиблі та поранені серед мирного населення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, місто було атаковано двома КАБами. Одна бомба влучила в інфраструктурний об'єкт, тоді як друга поцілила в густонаселений житловий район, безпосередньо в житловий будинок.

На даний момент відомо про одну загиблу людину. А кількість поранених зросла до 22 осіб. Серед них – троє дітей. Всі вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості.

Постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні після 11:31 у Запоріжжі пролунало декілька вибухів. Регіон перебував під атакою дронів та КАБів. Внаслідок ворожого удару в одному з районів міста виникла пожежа. Загинула 69-річна жінка. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли.