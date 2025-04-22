Россияне атаковали Харьков "шахедами": есть попадания и пострадавшие
Российские захватчики совершили массированную атаку ударными дронами типа "шахед" на Харьков
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, враг нанес по городу минимум 12 ударов.
Известно о попадание в Салтовском, Новобаварском, Киевском и Шевченковском районах города.
По предварительным данным, пострадали семь человек.
Кроме того, в Харькове после атаки БПЛА возникли пожары.
На месте происшествия работают все соответствующие службы.
Напомним, за несколько часов перед этим российская авиация нанесла мощный удар по городу Купянск, в результате которого пострадали мирные жители.
Также 22 апреля российская армия нанесла мощный удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки по жилищному сектору и инфраструктуре погибли и ранены среди мирного населения.