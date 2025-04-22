Россияне атаковали Харьков "шахедами": есть попадания и пострадавшие

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, враг нанес по городу минимум 12 ударов.

Известно о попадание в Салтовском, Новобаварском, Киевском и Шевченковском районах города.

По предварительным данным, пострадали семь человек.

Кроме того, в Харькове после атаки БПЛА возникли пожары.

На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Напомним, за несколько часов перед этим российская авиация нанесла мощный удар по городу Купянск, в результате которого пострадали мирные жители.

Также 22 апреля российская армия нанесла мощный удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки по жилищному сектору и инфраструктуре погибли и ранены среди мирного населения.