Жителю Тернопільщини загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконний обіг зброї та боєприпасів
Чоловіка затримали на гарячому під час спроби реалізувати обріз та гранату
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Поліцейські отримали інформацію про те, що житель Почаєва шукає покупця, аби продати обріз мисливської рушниці та гранату. Вартість незаконної зброї зловмисник оцінив у 10 тисяч гривень. Торговця зброєю затримали.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження.
Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, жителю Тернополя загрожує до 4 років позбавлення волі за хабар поліцейському.
Вимагав 8200 доларів за документи на оренду ставка: поліцейські затримали жителя ТернопільщиниВсі новини »
07 квітня 2025, 15:05На Тернопільщині розпочнеться ексгумація жертв Волинської трагедії
03 квітня 2025, 10:59На Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконним видобуванням корисних копалин
01 квітня 2025, 15:26
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Медики намагаються врятувати 4-річного хлопчика, пораненого внаслідок удару по Кривому Рогу
07 квітня 2025, 17:05У низці населених пунктів Харківщини змінюють порядок виплати пенсій Укрпоштою: що треба знати
07 квітня 2025, 16:50Житель Харкова шпигував за ЗСУ та передавав дані ворогу
07 квітня 2025, 16:32У Запорізькі області затримали чоловіка, який за 15 000 доларів організовував незаконні тури для військовозобов’язаних за кордон
07 квітня 2025, 16:28Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки
07 квітня 2025, 15:59Цифрова освіта: застосунок "Мрія" запрацює в кожній українській школі
07 квітня 2025, 15:53У Вінницькій області виявили порушення умов проживання дітей у спецшколі
07 квітня 2025, 15:26У Києві на хабарі в 10 тисяч доларів затримали депутата Житомирської облради
07 квітня 2025, 15:23У Рівному зіткнулись "швидка" та легковик: постраждала жінка
07 квітня 2025, 15:16
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні