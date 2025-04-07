Жителю Тернопільщини загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконний обіг зброї та боєприпасів

Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...

Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні

03 квітня 2025

Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні

Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...