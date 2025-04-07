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07 квітня 2025, 17:35

Жителю Тернопільщини загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконний обіг зброї та боєприпасів

07 квітня 2025, 17:35
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фото: Національна поліція
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Чоловіка затримали на гарячому під час спроби реалізувати обріз та гранату

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Поліцейські отримали інформацію про те, що житель Почаєва шукає покупця, аби продати обріз мисливської рушниці та гранату. Вартість незаконної зброї зловмисник оцінив у 10 тисяч гривень. Торговця зброєю затримали.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителю Тернополя загрожує до 4 років позбавлення волі за хабар поліцейському.

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