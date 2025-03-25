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25 березня 2025, 04:20

На Прикарпатті ліквідували масштабний канал торгівлі зброєю та боєприпасами

25 березня 2025, 04:20
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фото: поліція
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На Прикарпатті поліцейські провели масштабну операцію, в результаті якої викрили та затримали організовану групу

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

За незаконну торгівлю зброєю та боєприпасами затрмиали трьох жителів Івано-Франківщини та одного мешканця Дніпропетровщини. Фігурантам – 20, 21 та 22 та 32 роки.

За півроку вони продали цілий арсенал озброєння. Поліцейські задокументували декілька фактів збуту, під час яких ділки продали 17 бойових гранат, 4 гранатомети, кулемет ПКМ, 2 автомати Калашникова, декілька тисяч набоїв різних калібрів та інше. Вартість озброєння та вибухівки сягає близько мільйона гривень. Усю зброю правоохоронці вилучили.

Загалом були провденіи понад 10 обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх авто. Під час обшуків також вилучили мобільні телефони, банківські картки, запали до ручних гранат та револьвер.

Чотирьом зловмисникам оголосили підозру. Усіх взяли під варту.

Розслідування триває. Поліція встановлює джерело походження зброї та інших осіб, причетних до її незаконного обігу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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