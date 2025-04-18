В Харьковской области задержали мужчину, который торговал боеприпасами среди местных жителей
В Харьковской области правоохранители разоблачили торговца боеприпасами. Теперь мужчине грозит заключение
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
В Харьковской области задержали мужчину за попытку продажи взрывоопасных предметов. Это оказался 51-летний житель села Слатино.
Правоохранители изъяли у него гранаты и патроны. Известно, что мужчина искал "клиентов" среди жителей своего населенного пункта.
Нарушителя задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее на Волыни разоблачили торговца боеприпасами. Это ранее судимый 44-летний мужчина. Его задержали прямо во время "продажи" его "товара".
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