Фото: Нацполиция

В Харьковской области правоохранители разоблачили торговца боеприпасами. Теперь мужчине грозит заключение

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В Харьковской области задержали мужчину за попытку продажи взрывоопасных предметов. Это оказался 51-летний житель села Слатино.

Правоохранители изъяли у него гранаты и патроны. Известно, что мужчина искал "клиентов" среди жителей своего населенного пункта.

Нарушителя задержали и сообщили о подозрении. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили торговца боеприпасами. Это ранее судимый 44-летний мужчина. Его задержали прямо во время "продажи" его "товара".