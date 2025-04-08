На Харківщині поліція продовжує евакуацію жителів з небезпечних територій
Правоохоронці Харківщини щодня допомагають мешканцям прифронтових населених пунктів, які потерпають від ворожих обстрілів, евакуюватися у безпечніші райони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.
Днями до поліції звернулася мешканка селища Козача Лопань 1960 року народження. Жінка попросила допомогти їй евакуюватися із небезпечної зони.
Працівники слідчо-оперативної групи оперативно відреагували на звернення, провели необхідні заходи та доставили жінку до евакуаційного пункту в місті Харків. Там їй надали допомогу та тимчасове житло.
"Якщо ви вирішили евакуюватися з територій, які зазнають постійних обстрілів, звертайтесь за допомогою у будь-який час за телефоном 102 або на "гарячу лінію" за номером 0-800-33-92-91", - нагадують у поліції.
Нагадаємо, на Харківщині в пожежі загинула 3-річна дівчинка.