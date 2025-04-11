Росіяни атакували дронами авто волонтерів на Харківщині

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Військовослужбовці армії РФ завдали ударів FPV-дронами по автомобілях волонтерів у Харківській області

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Російські війська вдарили FPV-дронами по місцевих волонтерських автомобілях у селі Івашки Золочівської громади. Перше влучання - по вантажівці під час перевезення продуктів харчування до волонтерського центру. Внаслідок удару пошкоджено корпус автомобіля, радіатор та скло”, – йдеться у повідомленні.

Другий легковий автомобіль зазнав пошкоджень після скиду вибухового пристрою під колеса, під час підвезення гуманітарної допомоги до приватних домоволодінь.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, на Харківщині сапери розмінували близько 180 гектарів територій.