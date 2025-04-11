Россияне атаковали дронами авто волонтеров на Харьковщине

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Военнослужащие армии РФ нанесли удары FPV-дронами по автомобилям волонтеров в Харьковской области

Об этом сообщил в Телеграмме начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Российские войска ударили FPV-дронами по местным волонтерским автомобилям в селе Ивашки Золочевской общины. Первое попадание - по грузовику при перевозке продуктов питания в волонтерский центр. В результате удара поврежден корпус автомобиля, радиатор и стекло", - говорится в сообщении.

Второй легковой автомобиль получил повреждения после сброса взрывного устройства под колеса, во время подвоза гуманитарной помощи в частные домовладения.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в Харьковской области саперы разминировали около 180 гектаров территорий.