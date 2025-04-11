Прикордонники знищили на Харківщині танк та декілька "буханок" окупантів
Бійці бригади "Форпост" продовжують систематично нищити ворожу техніку та особовий склад окупантів на Вовчанському напрямку
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Під прицілом операторів наших FPV-дронів цього тижня був танк, декілька "буханок" та окупантів.
Нагадаємо, прикордонники знищили техніку, склад боєприпасів та комплекс РЕБ "Поле-21" окупантів на Донеччині.
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