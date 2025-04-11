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11 квітня 2025, 07:10

На Харківщині сапери розмінували близько 180 гектарів територій

11 квітня 2025, 07:10
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ілюстративне фото: ДСНС України
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Протягом минулого тижня піротехнічні підрозділи розмінували понад 179 гектарів територій в Харківської області. Сапери виявили та знешкодили 3 300 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

За інформацією ОВА, з 3 по 9 квітня зведені піротехнічні підрозділи обстежили:

  • майже 44 га сільгоспугідь;

  • більше 4 кілометрів ліній електропередач;

  • понад 14 кілометрів ділянок автомобільних доріг;

  • більше 2 кілометрів газопроводів;

  • три об’єкти;

  • понад 0,3 га акваторії;

  • розмінували 21 домоволодіння.

Окрім того, протягом тижня фахівці повторно підключили до електромережі 5 776 абонентів.

"Впродовж 9 квітня піротехнічні підрозділи розмінували понад 44 гектари територій, більш як 7 га сільськогосподарських угідь, більше 500 метрів ліній електропередач, 700 метрів ділянок автомобільних доріг, більше 300 метрів газопроводів, а також розмінували 3 домоволодіння. Виявлено та знешкоджено 224 вибухонебезпечних предмети", — йдеться в повідомленні.

Про виявлені підозрілі предмети цивільних закликають обов'язково повідомляти за номерами телефонів: 101 та 102.

Нагадаємо, 10 квітня у селі Гонтарівка Чугуївського району, що на Харківщині, під час польових робіт підірвався аграрій.

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