На Харківщині сапери розмінували близько 180 гектарів територій

ілюстративне фото: ДСНС України

Протягом минулого тижня піротехнічні підрозділи розмінували понад 179 гектарів територій в Харківської області. Сапери виявили та знешкодили 3 300 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

За інформацією ОВА, з 3 по 9 квітня зведені піротехнічні підрозділи обстежили:

майже 44 га сільгоспугідь;

більше 4 кілометрів ліній електропередач;

понад 14 кілометрів ділянок автомобільних доріг;

більше 2 кілометрів газопроводів;

три об’єкти;

понад 0,3 га акваторії;

розмінували 21 домоволодіння.

Окрім того, протягом тижня фахівці повторно підключили до електромережі 5 776 абонентів.

"Впродовж 9 квітня піротехнічні підрозділи розмінували понад 44 гектари територій, більш як 7 га сільськогосподарських угідь, більше 500 метрів ліній електропередач, 700 метрів ділянок автомобільних доріг, більше 300 метрів газопроводів, а також розмінували 3 домоволодіння. Виявлено та знешкоджено 224 вибухонебезпечних предмети", — йдеться в повідомленні.

Про виявлені підозрілі предмети цивільних закликають обов'язково повідомляти за номерами телефонів: 101 та 102.

Нагадаємо, 10 квітня у селі Гонтарівка Чугуївського району, що на Харківщині, під час польових робіт підірвався аграрій.