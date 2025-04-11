На Харківщині сапери розмінували близько 180 гектарів територій
Протягом минулого тижня піротехнічні підрозділи розмінували понад 179 гектарів територій в Харківської області. Сапери виявили та знешкодили 3 300 вибухонебезпечних предметів
Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
За інформацією ОВА, з 3 по 9 квітня зведені піротехнічні підрозділи обстежили:
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майже 44 га сільгоспугідь;
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більше 4 кілометрів ліній електропередач;
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понад 14 кілометрів ділянок автомобільних доріг;
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більше 2 кілометрів газопроводів;
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три об’єкти;
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понад 0,3 га акваторії;
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розмінували 21 домоволодіння.
Окрім того, протягом тижня фахівці повторно підключили до електромережі 5 776 абонентів.
"Впродовж 9 квітня піротехнічні підрозділи розмінували понад 44 гектари територій, більш як 7 га сільськогосподарських угідь, більше 500 метрів ліній електропередач, 700 метрів ділянок автомобільних доріг, більше 300 метрів газопроводів, а також розмінували 3 домоволодіння. Виявлено та знешкоджено 224 вибухонебезпечних предмети", — йдеться в повідомленні.
Про виявлені підозрілі предмети цивільних закликають обов'язково повідомляти за номерами телефонів: 101 та 102.
Нагадаємо, 10 квітня у селі Гонтарівка Чугуївського району, що на Харківщині, під час польових робіт підірвався аграрій.