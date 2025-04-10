На Харківщині під час оранки в полі підірвався аграрій

ілюстративне фото: ДСНС Харківщини

Інцидент стався сьогодні, 10 квітня, у селі Гонтарівка Чугуївського району. Потерпілого ушпиталили до лікарні у важкому стані

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Харківській області, інформує RegioNews.

Відомо, що під час проведення польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався працівник місцевого сільськогосподарського підприємства. У важкому стані 40-річного чоловіка ушпиталили до лікарні.

Наразі всі обставини події з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, на Миколаївщині під час роботи в полі підірвався трактор.