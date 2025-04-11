На Харківщині судитимуть чоловіка, який займався колабораційною діяльністю в Ізюмському районі

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Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який займався колабораційною діяльністю в Ізюмському районі Харківської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

На посаді зловмисник перебував з червня по жовтень 2022 року. Він наймав на роботу працівників при окупаційній владі, збирав та формував списки місцевих мешканців, які передавав окупаційним силам рф. Крім того, чоловік організовував приймання від окупаційних сил рф харчових продуктів, палива, грошових коштів, у якості "гуманітарної допомоги" для місцевого населення та забезпечував їх розподіл.

Напередодні звільнення міста Ізюм втік разом з окупаційними військами рф на непідконтрольну ЗСУ територію.

За колабораційну діяльність чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, на Харківщині засудили зрадника, який співпрацював з окупаційною владою в Куп’янську.