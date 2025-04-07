Харків за тиждень пережив понад чотири десятки ворожих атак

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Протягом останніх семи діб росіяни обстріляли місто 41 раз. Поранено 51 людину, загинули п'ятеро, серед яких – дитина

Про повідомив мер міста Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Початок цього місяця був дуже напруженим для харків'ян — за кількістю російських атак один минулий тиждень можна порівняти з усім березнем", – зазначив міський голова.

За його словами, за останні сім днів Харків було обстріляно 41 раз. Унаслідок цих ударів постраждала 51 особа, серед яких семеро дітей. Загинуло п'ятеро людей, включаючи одну дитину.

Протягом цього часу сигнал повітряної тривоги лунав у місті 46 разів, його загальна тривалість склала 66 годин і 14 хвилин.

Основним видом зброї ворога стали дрони-камікадзе. Фахівцями зафіксовано 17 ударів із застосуванням "Шахедів" і ще 23 випадки пошкоджень від уламків цих безпілотників.

Окрім того, зафіксовано один удар із використанням дрона типу "Молнія".

Нагадаємо, вранці 7 квітня окупанти атакували КАБом село Токарівка Друга Харківського району. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, постраждали двоє цивільних.