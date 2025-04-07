Удари "Іскандер-М" та дронами: в ОВА розповіли про наслідки обстрілів Чернігівщини

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За тиждень окупаційна армія РФ 144 рази обстріляла 26 населених пунктів Чернігівської області. Загалом у регіоні зафіксували 344 вибухи

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його даними, двоє цивільних дістали поранення внаслідок атаки на Новгород-Сіверщину FPV-дронами. Через обстріли пошкоджені домівки людей, бізнес, транспортна інфраструктура та вантажівка.

"Балістична ракета "Іскандер-М", некеровані авіаційні ракети, ударні дрони, артилерійські системи і міномети різних калібрів - усе це використала армія рф проти наших людей", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, сьогодні вранці окупаційні війська РФ атакували житловий будинок у Херсоні. Через російський обстріл постраждали вагітна жінка та її маленький син, які потрапили під завали.