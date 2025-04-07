Харьков за неделю пережил более четырех десятков вражеских атак

фото: УП/Дмитрий Ларин

За последние семь суток россияне обстреляли город 41 раз. Ранены 51 человек, погибли пятеро, среди которых – ребенок

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Начало этого месяца было очень напряженным для харьковчан — по количеству российских атак одну прошлую неделю можно сравнить со всем мартом", – отметил городской голова.

По его словам, за последние семь дней Харьков был обстрелян 41 раз. В результате этих ударов пострадал 51 человек, среди которых семеро детей. Погибли пять человек, включая одного ребенка.

В течение этого времени сигнал воздушной тревоги раздавался в городе 46 раз, его общая продолжительность составила 66 часов и 14 минут.

Основным видом оружия врага стали дроны-камикадзе. Специалистами зафиксировано 17 ударов с применением "Шахедов" и еще 23 случая повреждений от обломков этих беспилотников.

Кроме того, зафиксирован один удар с использованием дрона типа "Молния".

Напомним, утром 7 апреля оккупанты атаковали КАБом село Токаревка Вторая Харьковского района. В результате обстрела погиб мужчина, пострадали двое гражданских.