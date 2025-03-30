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30 марта 2025, 12:42

Количество пострадавших в результате ударов по Харькову возросло до 35, — Терехов

30 марта 2025, 12:42
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фото: ГСЧС Харьковщины
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Число пострадавших из-за массированной ночной атаки российских дронов на Харьков увеличилось до 35 человек. Оккупанты били "шахедами" по жилым кварталам, больнице и инфраструктуре города

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, захватчики выпустили по городу семь ударных БпЛА.

"Погибли два мирных человека — мужчина и женщина. 35 раненых, среди них пятеро детей. 13 человек госпитализированы, одна девушка-подросток — в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что самый коварный удар оккупанты нанесли по военному госпиталю.

Игорь Терехов добавил, что только в Шевченковском районе повреждены 27 жилых домов, около тысячи выбитых окон. Разрушены рынок, ЗАГС, Дом проектов, колледж и общежитие, где живут ВПЛ.

"Сгорели более десяти гражданских автомобилей, гаражи. Это последствия только одной ночи. Там, где разрушения самые большие, — в трех микрорайонах — уже работают мобильные ЦПАУ, чтобы пострадавшие могли быстрее зарегистрироваться на компенсации. Открыли их в 129-й, 51-й и 116-й школах", — сообщил мэр.

Холодногорский район также получил удары. Разрушены 32 частных дома, выбиты более 120 окон. Завтра там откроют мобильный ЦПАУ в 67-й школе.

Напомним, вчера вечером российские войска совершили массированную атаку БпЛА на Харьков. Попадания были зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах города. Есть жертвы и десятки раненых, среди которых пятеро детей от 5 до 17 лет.

По состоянию на утро сообщалось, что из-за ударов по Харькову и области два человека погибли, еще более 30 гражданских пострадали.

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